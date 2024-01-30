Слідом за вулицею: у Харкові перейменують станцію метро "Пушкінська", — Терехов

За словами міського голови, поки передчасно говорити про нову назву станції, оскільки з цього приводу триває "велика дискусія". Мер також анонсував перейменування всіх інших топонімів, пов'язаних із Росією.

У 2024 році Харківська міська рада перейменує одну з центральних станцій метро "Пушкінська". Про це сказав мер Харкова Ігор Терехов у коментарі кореспонденту порталу "Думка" 30 січня.

"Якщо ми перейменували вулицю Пушкінську, як можна залишити станцію "Пушкінську"?" — заявив Терехов.

За словами Терехова, поки передчасно говорити про те, як називатиметься станція.

"Велика дискусія. Будемо спілкуватися з жителями, будемо розглядати", — сказав міський голова.

Крім того, в ефірі телемарафону Терехов анонсував перейменування всіх топонімів у Харкові, пов'язаних із Росією. За його словами, це має відбутися протягом 3-4 місяців.

"Це дуже скрупульозна робота, яка проводиться щодня", — сказав він.

Чиновник також підкреслив, що перейменування топонімів здійснюється з урахуванням думки харків'ян. Так, на сайті міськради регулярно проводяться відповідні опитування.

Перейменування топонімів у Харкові: що відомо

Нагадаємо, 26 січня відбулася позачергова сесія Харківської міськради, на якій було вирішено перейменувати 65 топонімів, пов'язаних із РФ та її союзниками. Зокрема, було перейменовано вулицю Пушкінську, яка сильно постраждала під час російських атак 23 січня.

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", — повідомив Терехов.

За даними мера міста, внаслідок атак на Харків 23 січня загинули 11 осіб, зокрема дитина.

Терехов підкреслив, що російські ракетні удари 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни, у зв'язку з чим у місті оголосили жалобу.