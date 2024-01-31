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Пенсіонерам не потрібно залишати виплати на картці: пояснення Мінсоцполітики

Тетяна Зарембо
Фото: "Открытые медиа" | Соціальний банківський рахунок, куди надходить пенсія, має бути активним

Заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак підкреслила, що блокування нарахування пенсії не означає, що людина втратила право на її отримання. Усі кошти акумулюються в ПФУ та чекають на пенсіонера протягом трьох років.

Українським пенсіонерам краще не залишати гроші на банківських картках, а за можливості переважно знімати їх. Таку пораду дала перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Вона підкреслила, що за бажанням накопичити гроші краще відкрити в банку депозитний рахунок. Але ось пенсійна соціальна картка для цього не підходить, оскільки пенсіонерам можуть блокувати так званий неактивний рахунок. Водночас заступниця міністра зауважила, що така практика діє не тільки в Україні.

Що таке неактивний рахунок

Блокування карткового рахунку для виплати Пенсійного фонду України (ПФУ) відбувається в тих випадках, коли пенсіонер не використовує гроші зі свого рахунку протягом 6 місяців. Якщо гроші не знімаються з картки, карткою не розраховуються, тобто якщо за карткою немає активних операцій протягом пів року, виплати ПФУ перестає нараховувати, а картка блокується.

Таке саме правило діє і щодо пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях "Укрпошти". Якщо пенсіонер не приходить за грошима протягом 6 місяців, нарахування припиняються.

Вважається, що пенсіонери, які не звертаються за пенсією пів року, могли або померти, або в них відсутній доступ до рахунку.

Заступниця міністра звернула увагу, що це зовсім не означає, що пенсіонер втратив право на отримання пенсії. Просто ці гроші акумулюються на рахунках Пенсійного фонду й поки що не перераховуються людині ні на картку, ні для готівкової виплати.

"Поки людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші на неї чекають. Чекають не більше ніж 3 роки, але станом на зараз цей термін для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки що не є актуальним", — додала перша заступниця міністра.

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу, та написати відповідну заяву-прохання. Також звернутися до ПФУ можна онлайн через офіційний веб-портал.

Під час блокування кошти залишаються замороженими і не використовуються. Після відновлення виплат пенсіонер отримає доступ до раніше заблокованих коштів.

Шахрайські дії

Ще одна причина, через яку в Міністерстві соціальної політики не радять зберігати гроші на банківській картці, — це шахрайські дії з рахунками. Як розповіла Дарина Марчак, уже зафіксовано чимало випадків, коли аферисти крадуть гроші з карток пенсіонерів, користуючись їхньою довірливістю або застосовуючи різні шахрайські схеми. Тому не варто надовго залишати гроші на картці, вважає заступник міністра.

Нагадаємо, нещодавно ПФУ опублікував дані, яка середня пенсія в різних регіонах країни.

Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна оформити пенсію з-за кордону.