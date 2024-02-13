"Придбано в умовах війни": майно Соні Морозюк буде заарештовано, — ДБР (відео)

За словами речниці відомства Тетяни Сап'ян, у слідства є всі необхідні ухвали для арешту двох квартир у Києві, однієї в Харкові та земельної ділянки, що належать художниці.

Державне бюро розслідувань (ДБР) наклало арешт на нерухоме майно і транспортні засоби підозрюваного в шахрайстві львівського бізнесмена, а також членів його сім'ї, двох співучасників і підконтрольних їм товариств. Про це повідомила пресслужба відомства 113 лютого.

Також повідомляється, що ДБР ініціювало питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої нареченого сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника.

У заяві прес-служби не згадується ім'я бізнесмена, проте в ефірі телемарафону уточнили, що йдеться про Ігоря Гринкевича.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян зазначила, що у слідства є всі необхідні ухвали щодо арешту майна Гринкевича, а також його дружини, сина, тещі та дівчини-художниці, з якою був заручений син.

Спікерка повідомила, що всі постанови щодо арешту майна наразі скеровано до Міністерства юстиції, після чого дані буде внесено до реєстру. За її словами, арешт уже накладено на земельні ділянки в різних регіонах країни, авто преміум-класу і квартири.

"Що стосується нареченої-художниці, є постанови на арешт її майна — це дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка. Хочу також акцентувати увагу на тому, що в переважній більшості це майно було придбано в умовах війни", — заявила Сап'ян.

У телемарафоні зазначили, що йдеться про Соню Морозюк.

Нагадаємо, 17 січня українка Соня Морозюк, яка була нареченою Романа Гринкевича, заявила про розрив їхніх стосунків на тлі корупційного скандалу. За словами художниці, вона продасть подарунки екс-нареченого і переведе виручені гроші на ЗСУ.

ЗМІ також повідомляли 1 лютого про те, що судові виконавці нібито не можуть накласти арешт на дві квартири в Києві, якими володіє Соня Морозюк, оскільки вони є заставою для іпотечної позики, яку Морозюк отримала у матері.