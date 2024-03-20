Сухо і багато сонця: в Україні до кінця тижня потеплішає до +17 градусів (фото)

За словами синоптикині Наталії Діденко, з кожним днем ставатиме тепліше, а ночі — коротшими. У неділю похолодає лише в західних регіонах, проте в інших областях переважатиме сонячна погода.

20 березня в Україні відзначається День весняного рівнодення. Це означає, що довга зима добігла кінця і тепер тепла та сонця ставатиме більше. Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі написала, чого очікувати від погоди до кінця тижня.

21 березня, за її словами, температура повітря буде в межах +8...+12 градусів тепла. Опади в четвер ще залишаться в центральній частині країни та на півдні, проте на решті території цього дня переважатиме суха погода.

У Києві 21 березня теж не буде жодних опадів, а температура повітря очікується від 8 до 10 градусів тепла.

Українцям розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Укргідрометцентр

Закінчиться робочий тиждень відносно тепло. 22 березня середня температура повітря в Україні очікується від 10 до 14 градусів тепла.

Українцям розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Укргідрометцентр

23 березня — Всесвітній день метеоролога і він запам'ятається цього року весняною сонячною погодою. Те ж саме стосується і неділі.

Українцям розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Укргідрометцентр

"У Всесвітній день метеоролога, і 24-го березня +12+17 градусів! У неділю похолодає на заході України... У столиці на вихідних, 23 і 24 березня передбачається чудова весняна погода — буде сухо, багато сонця і +14+16 градусів", — ідеться в повідомленні.

Українцям розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Укргідрометцентр

Дані з Українського гідрометеорологічного центру підтверджують слова синоптика про погоду на найближчі кілька днів.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що рівень Дніпра сягнув рекордної позначки і в Києві оголошували І рівень небезпеки. За даними моніторингу, за тиждень рівень води в межах столиці зріс на понад 60 сантиметрів. Крім того, спостерігалося значне її коливання протягом доби.