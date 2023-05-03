Звинуватили український дрон: у Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар з паливом (відео)

За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, пожежі присвоєно найвищий ранг складності. На місце відправили пожежні розрахунки, співробітників МНС РФ та екстрені служби.

У ніч проти 3 травня у Краснодарському краї Росії спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Про це заявив губернатор Веніамін Кондратьєв у себе в Telegram.

За його словами, резервуар спалахнув у селищі Волна Темрюкського району.

"Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", — написав він.

За словами Кондратьєва, на місце відправили пожежні розрахунки, співробітників МНС РФ та екстрені служби. Вони намагаються не допустити того, щоби вогонь поширився на житлові будинки.

На Telegram-каналі російського пропагандиста Кирила Федорова з'явилися відео з місця події. Зазначимо, що пропагандист звинуватив у пожежі якийсь український БПЛА.

Нагадаємо, що наслідки удару по нафтобазі у Криму показали з космосу. На опублікованих фото чітко видно висаджені в повітря резервуари, в яких зберігалася нафта для Чорноморського флоту Росії.

Ще повідомлялося, що 2 травня в РФ заявили про замах на колаборанта в Мелітополі. У російському Слідкомі стверджують, що так званого заступника начальника ГУВС Росії по Запорізькій області госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.