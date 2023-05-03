"Демонстрація сили": в США вивели 49 винищувачів та ударних БПЛА для Elephant walk (відео)

"Прогулянка слонів" відбувалася на авіабазі Hollowan в Нью-Мексико, щоб продемонструвати готовність ВПС США долучити велику кількість сил та людей до потенційних операцій.

У штаті Нью-Мексико на одній з баз ВПС США вивели на злітно-посадкову смугу одразу 49 винищувачів F-16 Viper та ударних безпілотників MQ-9 Reaper для Elephant walk. Про це повідомляє The War Zone.

"Прогулянку слонів" у Нью-Мексіко відрізняється від інших тим, що всю акцію знімали з камери безпілотника MQ-9 Reaper, який пролітав над злітно-посадковою смугою. Захід відбувся ще 21 квітня, в ньому взяли участь 40 винищувачів F-16 та 9 БПЛА MQ-9 з 49-ї крило ВПС США.

Кожен з цих F-16 не просто вийшов на злітну смугу, а готовий злетіти один за одним

У виданні зазначають, що поєднання безпілотників та БПЛА під час "прогулянки" може бути лише початком амбітних планів Військово-повітряних сил США в спільних операціях пілотованої та безпілотної авіації.

Безпілотники та винищувачі готові до зльоту

Також серед льотчиків приблизно 25% проходять курс навчання на авіабазі Holloman. А безпілотники та винищувачі належать до різних ескадрилій ВПС США.

"Коли люди згадують базу ВПС Holloman, я хочу, щоб вони уявляли літак і місію, які зображені на сьогоднішній "прогулянці слонів". У нас є найбільший тренувальний конвеєр F-16 Viper і MQ-9 Reaper, і ця прогулянка демонструє кількість авіаційної та людської сили, яку ми можемо створити", — заявив командир 49-го крила Джастін Спірс.

Що означає "прогулянка слонів" в авіації?

Elephant walk або "прогулянка слонів" — це демонстрація сили, яка показує рівень готовності, навченість особового складу та чисту військову міць. За короткий проміжок часу на злітну смугу виводиться велика кількість літаків для вильоту. Це потребує високих навичок від льотчиків.

У Сполучених Штатах часто проводять акції з Elephant walk. Коріння цього заходу йдуть в часу Другої світової війни, коли великі флоти союзних бомбардувальників проводили атаки в місіях, що містили 1000 літаків. Свідки тих подій казали, що це схоже на слонів, які йдуть до наступного водопою.

Нагадаємо, 2 травня в МЗС України заявили, що постачання Повітряним силам F-16 залежить від контрнаступу.

1 травня Резніков заявив, що постачання винищувачів Україні — це найдорожча історія, бо треба не тільки літаки, а й озброєння та паливо для них.