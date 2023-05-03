Будинок в Іспанії та авто за $250 тисяч: одеський військком Борисов може сісти у в'язницю на 12 років

Екснардеп Ігор Мосійчук запевняв, що мати начальника Одеського військкомату під час великої війни стала власником елітної нерухомості в іспанському курортному місті Марбелья. ДБР веде розслідування за фактом зловживання службовим становищем.

Начальник Одеського військкомату зловживав службовим становищем під час мобілізаційних заходів. Про це повідомила 2 травня прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Військовий чиновник за гроші вказував підлеглим не закликати тих чи інших осіб до лав Збройних сил України, повідомили правоохоронці.

У ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовим службовим становищем в умовах воєнного часу. Військком може отримати за цією статтею до 12 років позбавлення волі.

Військкома усунули від виконання службових обов'язків, триває досудове розслідування та встановлюється повне коло причетних осіб. ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ про майновий стан родини військового чиновника, який не відповідає його заробітку.

Оперативне командування "Південь" усунуло одного з начальників ТЦК та призначило службову перевірку за фактами його корупційної діяльності.

Одеський військком Євген Борисов міг купити елітну нерухомість в Іспанії

Екснардеп Ігор Мосійчук 25 квітня заявив, що мати Одеського військкома Євгенія Борисова Надія Борисова під час воєнного стану стала власницею елітної житлової нерухомості в іспанському курортному місті Марбелья.

За даними Мосійчука, Євген Борисов завіз під виглядом гуманітарної допомоги автомобіль за 250 тисяч доларів

Будинок площею 857 кв. метрів на земельній ділянці 1530 кв. метрів збудували у 2017 році, а його ціну після торгів знизили з 4,4 млн євро до 3,96 млн євро. За даними колишнього депутата, юридичний супровід угоди вів відомий агент з нерухомості, який обслуговував усі операції клієнтів із РФ у цьому регіоні.

"Слід припустити, що військком може стати (якщо ще не став) об'єктом агентурної розробки спецслужб РФ, оскільки має доступ до величезного масиву секретної інформації про комплектування військових частин ЗСУ", — наголосив Мосійчук.

За його словами, Надія Борисова стала засновником та бенефіціаром ТОВ "Південь". Чистий прибуток організації у довоєнний час був трохи більше ніж 800 тисяч гривень на рік на трьох засновників.

"Щоб накопичити на придбання вказаної елітної нерухомості за кордоном, їй потрібно було працювати 33 роки", — додав Мосійчук.

А 26 квітня Мосійчук розповів, що дружина військкома Олександра Борисова під час повномасштабної війни придбала офіс у місті Марбелья за 2 млн євро.

Завозив дороге авто під виглядом "гуманітарки": як збирали дані про Борисова?

В ефірі Радіо NV 2 травня екснардеп розповів, що інформацію про Борисова зібрали за п'ятьма епізодами:

завезення під виглядом гуманітарної допомоги та використання ним автомобіля за 250 тисяч доларів;

проживання його сім'ї близько року в орендованому майні за 5 тисяч євро на місяць, що не відповідає доходам цієї сім'ї;

придбання матір'ю Борисова елітного будинку у Марбельї;

відпочинок Євгена Борисова у Марбельї під час воєнного стану з 22 грудня 2022-го по 18 січня 2023 року;

придбання дружиною Борисова у січні 2023 року офісу "в одному з найкрутіших офісних центрів у Марбельї".

"Ми зібрали всі документи. У нас є всі докази — коли виїжджав, через яке КПП, як автомобілі ввозив, яке майно. Ми з колегами маємо щодо нього повний пакет документів", — наголосив Мосійчук.

Усі докази було передано детективам НАБУ, справу військкома перевіряють і українські спецслужби, підсумував він.

Нагадаємо, що командир роти на Вінниччині пів року систематично вимагав від солдатів хабаря за короткострокові відпустки.

Вищий антикорупційний суд раніше змінив запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова на заставу в 30,8 млн гривень. Одеський мер проходить підозрюваним у справі заводу Краян.