За словами російського дипломата Марії Захарової, Україна нібито заручилася західним "політичним прикриттям та військовим супроводом" для здійснення подібних атак.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, очевидно, коментуючи можливу атаку дронів 3 травня над Кремлем, поклала відповідальність за те, що сталося, на офіційний Київ. Але уточнила, що за дії влади України здебільшого відповідають країни Заходу. Пост опубліковано в Telegram-каналі співробітниці російського МЗС.

Дипломат послалася на те, що Україна заручилася західним "політичним прикриттям і військовим супроводом", а також згадала про продовження фінансової та військової допомоги київській владі, яку, до речі, назвала "авантюристами та бандитами".

США, Великобританію та НАТО вона вважає головними "кураторами" українського керівництва.

"Забезпечили їх грошима та зброєю, вселили почуття абсолютної вседозволеності та безкарності, забезпечили політичне прикриття та військовий супровід", — обурилася Захарова.

Нагадаємо, що, на думку політика Сергія Лещенка, Росія може використати атаку дрона на Кремль для того, щоб породити страхи про ядерну загрозу, а потім влаштувати великий розмін із Заходом.

Також повідомлялося, що федеральні російські канали приховали від аудиторії кадри "атаки безпілотників" на Кремль, водночас відео було опубліковано у проросійських пабликах.

Деякі експерти висловили думку про те, що спроба замаху на Володимира Путіна за допомогою ударів БПЛА по Кремлю може стати поворотом у війні. За словами аналітиків, навіть невдала спроба — ефективний спосіб налякати російського президента. Це демонстрація того, як близько до нього можна підібратися. Але дехто вважає атаку БПЛА операцією російських спецслужб для виправдання подальшої ескалації.