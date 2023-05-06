Контрнаступ України може розпочатися після "заколоту" ПВК "Вагнер", — ЗМІ

За словами адмірала Майка Х'юїта, оборона Бахмута, можливо, стане стратегічним переломом у війні, а Україна продемонструвала, що коли надаються потрібні ресурси, росіяни відступають.

Очікуваний контрнаступ України може розпочатися через кілька днів після того, як власник ПВК "Вагнер" у п'ятницю, 5 травня, пригрозив відходом з Бахмута. Про це повідомляє Express.co.uk із посиланням на джерела.

Насамперед керівник воєнізованого формування заявляв, що "вагнерівці" планували захопити Бахмут до 9 травня, але, за його словами, не вистачало боєприпасів та іншого постачання, і тому 10 травня управління операціями буде передано російським регулярним військам.

Однак адмірал Майк Х'юїт вважає, що такий крок, можливо, передбачає перемогу України.

"Оборона Бахмута може стати не лише стратегічним переломом у війні, а й початком довгоочікуваного українського контрнаступу. Україна знову продемонструвала, що коли їм надають потрібні ресурси, росіяни відступають, — заявив Х'юїтт. — Путін хоче, щоб увесь світ був стурбований ескалацією, коли насправді саме зараз ми маємо постачати Україні все необхідне, щоб наблизити перемогу".

Днями Пригожин записав ролик на тлі приблизно 30 тіл, що лежать в уніформі, він заявив, що це найманці ПВК "Вагнер", які загинули лише за один день — у четвер, 4 травня. І в грубій формі вимагав від керівництва Міноборони РФ постачання боєприпасів.

Йоханн Мішель із Міжнародного інституту стратегічних досліджень сказав, що до коментарів Пригожина завжди варто ставитися скептично, а зараз сприймати їх з особливою обережністю.

Можливо, Пригожин хоче провести перегрупування і щоб при цьому його не звинуватили у відступі, можливо, побоюється, що його усунуть від командування за те, що місто ще не взято, і скажуть, що він сам вирішив піти.

За словами експерта, єдиний висновок, який потрібно зробити із заяви Пригожина — росіяни поки що, ймовірно, ще не готові залишити Бахмут.

Нагадаємо, що, згідно з даними з витоку документів Пентагону, між Міноборони РФ та ПВК "Вагнер" спостерігається справжня ворожнеча.

У зведенні військових дослідників ISW за 5 травня зазначається, що ЗС РФ бояться контрнаступу ЗСУ, і тому Міноборони РФ відмовилося від наступу в Бахмуті.