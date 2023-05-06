ПВК "Вагнер" передасть позиції в Бахмуті загону "Ахмат", — Пригожин

Євген Пригожин просить Рамзана Кадирова якнайшвидше відправити своїх бійців, поки ПВК "Вагнер" остаточно не вичерпала свій бойовий потенціал.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи передадуть позиції у Бахмуті загону "Ахмат" із Чечні. Його звернення опублікував у Telegram канал "Прес-служба Пригожина".

Євген Пригожин подякував голові Чечні Рамзану Кадирову за пропозицію замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті і припустив, що загін "Ахмат" має все необхідне для продовження штурмів. Він уже зв'язався з представниками Кадирова, щоб якнайшвидше розпочинати передачу позицій і встигнути впоратися до 10 травня, коли у "вагнерівців" повинен закінчитися весь бойовий потенціал.

"У Бахмуті залишилося трохи більш як два квадратні кілометри. Бахмут буде взято, безперечно, силами "Ахмата"", — процитувала Пригожина його пресслужба.

Реакція МВС

Радник голови МВС Антон Герашенко прокоментував заяву Євгена Пригожина в Telegram. На його думку, ситуація із ПВК "Вагнер" показує, що регулярна армія РФ більше ні на що нездатна. Крім того, Рамзану Кадирову тепер доведеться відповідати за свої слова та відправляти своїх бійців у найгарячішу точку.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули всього за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Невдовзі Євген Пригожин анонсував вихід ПВК "Вагнер" із Бахмута 10 травня через дефіцит озброєння. Він заявив, що найманці планують передати позиції регулярним частинам ЗС РФ.

У той же день Рамзан Кадиров запропонував замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті загоном "Ахмат". За його словами, чеченські бойовики готові зайняти місто протягом кількох годин.