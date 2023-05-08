Допомагали нарощувати військовий потенціал РФ: у ЄС розглянуть санкції проти компаній з Китаю

За інформацією журналістів, розгляду підлягатимуть 7 компаній з КНР, низка з яких вже внесена до списку санкцій США.

Європейський союз має намір запровадити санкції проти низки компаній з Китаю, які допомагають Росії у веденні бойових дій в Україні. Про це 7 травня повідомляє видання Financial Times.

За інформацією журналістів, у новому пакеті санкцій, який країни Євросоюзу планують обговорювати цього тижня, виявилося вже 7 китайських компаній, діяльність яких дозволяє нарощувати арсенал зброї країни-агресорки.

При цьому видання зазначає, що подібний крок здатний посилити напругу між Пекіном та ЄС, оскільки Китай побоюється союзу Штатів та Європи на глобальному рівні, проте цей фактор не розглядається як критичний.

За даними журналістів, до списку санкцій увійшли дві компанії з материкової частини Китаю: 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також п'ять компаній з Гонконгу: Sinno Electronics, Asia Pacific Links, Sigma Technology, Tordan Industry та Alpha Trading Investments.

За даними FT, деякі з перерахованих компаній вже внесені до списку санкцій США, оскільки Вашингтон заявляв, що компанія King-Pai Technology є постачальником для низки підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Додаткові санкції запровадять щодо іранських компаній, які робили бойові дрони для країни-агресора. Також країни Євросоюзу розглядатимуть санкції для компанії "I Jet Global DMCC", що базується в Дубаї і Сирії, оскільки в США з'ясували, що дана компанія допомагала займатися логістикою іранських БПЛА в Росію.

Раніше, 3 березня ЗМІ повідомляли, що в Китаї розлютилися на РФ через витік даних про постачання китайської зброї.

Нагадаємо, 14 квітня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, відповідаючи на побоювання Заходу, що КНР може підтримати Росію військовою допомогою, заявив, що Китай не продаватиме зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні.