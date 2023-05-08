"Рота солдатів та 16 одиниць техніки": генерал розповів про добові втрати окупантів на двох напрямках

За інформацією генерала Олександра Тарнавського, знищено та пошкоджено 5 російських танків, БМП, БТР, ББМ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10" та автомобільну техніку.

Минулої доби ворог 26 разів безрезультатно атакував позиції ЗСУ. Основні зусилля кинуті на Авдіївський та Мар'їнський напрями. Про це заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський сьогодні, 8 травня.

При цьому втрати окупантів убитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та російської військової техніки: 5 танків, БМП, БТР, ББМ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10" та автомобільна техніка.

Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 644 вогневі завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу та роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Нагадаємо, 5 травня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що делегація Російської Федерації відмовилася забирати тіла своїх загиблих військовослужбовців із території України під час переговорів у Білорусі у перші дні повномасштабного вторгнення.

4 травня пресслужба Центру національного спротиву повідомила, що росіяни почали заводити на окуповані території дедалі більше людей із медичною освітою. Причина у колосальних втратах загарбників.

29 квітня у звіті Генштабу йшлося про те, що в районі Мар'їнки почастішали випадки колективної відмови окупантів брати участь у бойових діях.