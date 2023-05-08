Адвокат поділився, що робити громадянам із правом на відстрочку при врученні повістки (відео)

За словами юриста Ростислава Кравця, є величезна кількість факторів, через які громадяни не підлягають до служби. Це може бути інвалідність або денна форма навчання.

Адвокат Ростислав Кравець дав кілька порад українцям, які мають всі підстави для відстрочки, проте їх все одно намагаються мобілізувати. Про те, як краще вчинити в таких випадках, експерт розповів у своєму ролику на YouTube 8 травня.

За словами юриста, якщо ви студент, маєте інвалідність чи будь-яке інше об'єктивне обґрунтування відстрочки, але вас зупиняють на вулиці з метою мобілізації — не треба чинити опір. Спробуйте пояснити, що ви не підлягаєте призову через певні обставини.

Підстави для відстрочки:

ви не досягли 27 років і ніколи не служили;

денна форма навчання;

інвалідність (чи родичі з інвалідністю);

ви багатодітний батько;

у разі загибелі родичів під час АТО або великої війни.

"Якщо вони все одно наполягають на тому, щоб вручити вам повістку, ну можете взяти, розписатися на ній і одразу підготувати перелік документів. Бажано, якщо у вас є інвалідність, щоб із собою були довідки для демонстрації, щоб не гаяти час. Наступним кроком обов'язково письмово повідомте до того центру комплектації, який вимагає від вас явки. І знову ж таки, нагадую, не треба сперечатися, воювати, не треба битися з цими особами, які вручають вам повістку", — йдеться у повідомленні.

Далі подаєте письмову заяву до ТЦК з усіма документами, які дають вам папірець із правом на відстрочку. Якщо у вас таке є, тоді потрібно це зробити заздалегідь до спроби вручення повістки і завжди носити цей документ із собою.

У випадку, якщо вас все ж таки насильно відвезли до центру комплектування, тоді у вас є право на безкоштовного адвоката. За цей час у жодному разі не можна проходити медичні комісії, як зазначає адвокат.

Нагадаємо, 7 квітня уряд розширив повноваження військкоматів, дозволивши їм під час мобілізації в Україні вручати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Вказані вище повноваження ТЦК не поширюються на військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.