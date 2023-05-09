Хаотичні обстріли: РФ бʼє по прифронтовим містам через страх дій ЗСУ, – CNN

Журналісти стали свідками одного з таких обстрілів. Окупанти запустили дві ракети Х-31П, однак вони упали у передмісті Оріхова на Запоріжжі.

Російській війська хаотично обстрілюють прифронтові міста в Запорізькій області через побоювання дій української армії. Про це повідомляє CNN.

Населений пункт Мала Токмачка за 2 кілометри від окупованих РФ територій в Запорізькій області фактично стерто з лиця землі. Нещодавні заяви окупантів про евакуацію з прифронтових територій означає, що початкові етапи наступу ЗСУ, ймовірно, починаються.

У виданні зазначають, що повідомлення про евакуацію є ознакою слабкості. Це їм не допоможе утримувати населені пункти під час наступу ЗСУ, пишуть журналісти. Вони наводять приклад, що РФ не змогла втримувати міста попри анонс з боку України про наступ їх звільняти. Тому оголошена евакуація є визнанням російських військ того, що ситуація ставатиме дедалі напруженішою.

Тому зараз окупанти виливають свій гнів на прифронтові неокуповані містечка, зокрема, хаотично бʼють по Оріхову. Українські рятувальники кажуть, що обстріли в Оріхові втратили будь-які натяки на логіку, вони відбуваються дуже хаотично.

Разом з тим російські літаки роблять одразу два заходи: спочатку вони скидають керовані авіабомби, а потім завдають другий удар по тім самим цілям, щоб вбити тих, хто відреагував на обстріл.

Журналісти стали свідками обстрілів Оріхова. За словами українських чиновників, ЗС РФ запустили дві ракети Х-31П, з яких жодна не влучила по цілі. Вони впали у землю десь у передмісті.

Нагадаємо, 9 травня у Повітряних силах заявили, що ППО збила 23 з 25 ракет. Удари завдавалися "Калібрами", Х-101 та Х-555.

8 травня окупанти завдали удари по складу гуманітарної організації в Одеській області.