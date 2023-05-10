Полігони, бази та склади: ЗМІ показали понад 200 військових об'єктів ЗС РФ у Криму (карта)

"Радіо Свобода" створило інтерактивну мапу окупованого півострова із супутниковими знімками, на якій можна переглянути розташування російських військ.

Журналісти "Радіо Свобода" нарахували 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові об'єкти Росії на тимчасово окупованому Кримському півострові. Про це в середу, 10 травня, повідомляє "Крим. Реалії".

Так, українські журналісти створили інтерактивну карту, на якій зазначено такі об'єкти військової інфраструктури:

військові аеродроми з інфраструктурою;

пункти та місця базування кораблів, суден та катерів, доки;

арсенали, склади озброєнь, продуктів та ПММ;

військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління;

парки військової техніки та місця чергування засобів ППО;

полігони та навчальні центри;

деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Інтерактивна карта Криму Фото: Радіо Свобода Інтерактивна карта: Севастополь Фото: Радіо Свобода

Супутникові знімки також доступні для деяких об'єктів.

Нагадаємо, раніше журналісти анонсували створення інтерактивної карти Криму із військовими об'єктами РФ. Автор проєкту Ігор Токар зазначив, що населення має бути поінформовано про рівень мілітаризації півострова.

Також нагадаємо, 8 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після того, як Україна звільнить Кримський півострів від російської окупації, найімовірніше він втратить статус автономної республіки.