У НАТО закликали не недооцінювати можливості РФ перед контрнаступом ЗСУ (відео)

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, Україна вже довела свій професіоналізм у звільненні територій, проте окупанти встигли створити значні оборонні рубежі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід підготував Україну до майбутнього контрнаступу ЗСУ, проте не можна недооцінювати можливості РФ. Про це він заявив у коментарі виданню CNN 10 травня.

З його слів, союзники України відправили допомогу, яка дозволить українським захисникам звільнити свої території. Але потрібно паралельно стежити за діями російських окупантів.

При цьому війни завжди вкрай непередбачувані, але Збройні сили України продемонстрували, що можуть деокупувати міста, які тимчасово перебували під контролем російських загарбників, зазначає генсек Альянсу.

Озброєння, а також підготовлені країнами НАТО українські військові, включаючи дев'ять кваліфікованих бригад, допоможуть звільнити від супротивника якнайбільше населених пунктів у ході майбутнього контрнаступу.

Але при цьому ЗСУ може чекати ще одна загроза з боку Російської Федерації. Окупанти знають про те, що Київ готується незабаром перейти в контрнаступ, тож могли значно зміцнити свої позиції.

"Але ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для того, щоб дати вiдсiч запланованому контрнаступу ЗСУ", — каже Єнс Столтенберг.

Дивитися з: 1:00

Нагадаємо, 10 травня німецький генерал Карстен Броєр назвав причину "затримки" контрнаступу ЗСУ. За його словами, підготовка до масштабних дій на фронті триває, проте погода не дозволяє дотримуватись плану.

9 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна отримала все необхідне для звільнення своїх територій. Йдеться як про озброєння, так і підготовлених бійців.