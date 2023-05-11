Відповідь Ізраїлю Сектору Газа: ліквідовано главу ракетної програми "Ісламського джихаду"

Ліквідований Алі Галі був центральною фігурою в терористичному "Палестинському ісламському джихаді", а також відповідав за недавні ракетні обстріли Ізраїлю.

Керівник ракетної програми палестинського "Ісламського джихаду" загинув внаслідок ізраїльських авіаударів у Секторі Газа. Про це 11 травня повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що авіаудар армія Ізраїлю завдала по будівлі, де переховувався член "Ісламського джихаду" Алі Галі. Разом з ним загинули ще двоє бойовиків.

"Галі був центральною фігурою в "Палестинському ісламському джихаді", а також відповідав за недавні ракетні обстріли Ізраїлю, — йдеться у повідомленні.

У терористичній організації "Ісламський джихад" заявили, що Алі Галі убили під час "віроломної сіоністської операції" в місті Хан-Юніс у Секторі Газа. Палестинські джерела заявили, що Галі пережив замах 2 роки тому — отримав важкі поранення, але став на ноги і повернувся до терористичної діяльності.

Алі Хасан Галі: що відомо

За повідомленням джерела в Армії оборони Ізраїлю, Галі не був ціллю для ізраїльської армії. Він керував запусками ракет, організовував виробництво боєприпасів, займався навчанням бойовиків і безпосередньо стояв за запусками майже 500 ракет, які були випущені з Гази впродовж 12 годин 10 травня.

Також Галі керував ракетним обстрілом по Ізраїлю під час операцій "Світанок" (серпень 2022 року) та "Страж стін" (травень 2021 року).

9 травня Алі Хасан Галі переховувався у таємній квартирі, а на момент ліквідації перебував із братом Махмудом Хасаном Галі — польовим командиром Ісламського джихаду та ще одним джихадистом, який входить до вищої військової ради Батальйонів Аль-Кудса (його ім'я не називається). Усіх троє були ліквідовані однією ракетою.

Ізраїльські удари були завдані 10 травня в межах операції "Щит і стріла", яку розпочали 9 травня проти терористичної організації "Ісламський джихад" у Секторі Газа. Цілями стали високопоставлені командири "Ісламського джихаду", які планували терористичні акти та відповідали за ракетні обстріли Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по інфраструктурі "Ісламського джихаду" у Секторі Газа, включаючи об'єкти виробництва зброї та військові бази.

Раніше пресслужба ізраїльського МЗС повідомила, що протягом доби територією Ізраїлю було випущено 170 ракет. Частину перехопили, інші впали на відкритій місцевості.