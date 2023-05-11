Зливали дані до Москви: трьом екс-нардепам "Партії регіонів" оголосили про підозру

За даними слідства, троє фігурантів наразі перебувають на території Російської Федерації та ховаються від українських правоохоронних органів.

Нові докази, зібрані службою безпеки, свідчать про причетність колишніх депутатів "Партії регіонів" — Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова — до агресії з боку Російської Федерації проти України. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, підозрювані ховаються на території РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Олег Царьов встановив зв'язки України з керівництвом Міністерства оборони Російської Федерації.

Олег Царьов

Наслідком було встановлено, що колишній народний депутат надавав агресору інформацію про наслідки ворожих авіаударів територією України. Він передав окупантам детальну інформацію про руйнування, викликані ракетним обстрілом Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Вказано, що цю інформацію Царьов отримав від ще одного "регіонала" — Дмитра Святаша.

Дмитро Святаш

Слідство встановило, що з 24 лютого минулого року Дмитро Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що його розглядали у Кремлі як потенційного голову окупаційної адміністрації Харкова.

Він передавав російським спецслужбам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони на території регіону. Інформацію зрадник отримував завдяки своїм "партійним" зв'язкам на території Харківської області.

Також серед підозрюваних перебуває колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ігор Марков, який регулярно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. Його провокаційні виступи були зняті на відео та неодноразово транслювалися на центральних російських телеканалах.

Ігор Марков

Вказано, що на підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всіх трьох фігурантів про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена за умов воєнного стану).

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що 13 лютого Служба безпеки повідомила про оголошення підозри колишньому заступнику міністра охорони здоров'я, якого звинувачують у сприянні незаконній реєстрації іноземних препаратів на території України.

Також 2 листопада СБУ повідомила про підозру доньці екс-міністра оборони, який очолював відомство з 2012 по 2014 рік. Прес-служба відомства не уточнила ім'я чиновника, однак у цей період на чолі оборонного відомства стояв Павло Лебедєв, який пізніше втік з країни.