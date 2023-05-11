Альтернатив немає: Балтійське та Чорне моря стануть внутрішніми морями НАТО, — Резніков

На думку міністра оборони, Альянс не має жодних альтернатив для розширення на схід, крім прийняття до блоку України для протистояння "російській загрозі".

Після того, як Україна та Швеція стануть членами НАТО, у блоку з'явиться ще два внутрішні моря — Чорне та Балтійське. Про це 11 травня заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи на онлайн-конференції Європейського саміта з питань оборони та безпеки в Брюсселі, повідомляє видання El Mundo.

На думку міністра оборони, альтернатив вступу України до НАТО бути не може, оскільки наша країна є "щитом Європи" на сході перед "російською загрозою".

"Якщо ми хочемо миру та безпеки для Європи, нам потрібно рухатися вперед. По-перше, НАТО не має альтернативи Україні. Також інфраструктура безпеки Альянсу має бути розширена на схід", — зазначив Резніков.

За його словами, після вступу Швеції до НАТО, Балтійське море стане "внутрішнім морем НАТО", а Чорне море, яке омиває узбережжя України та інших країн, також перетвориться на "море НАТО".

Також Резніков зазначив, що після передачі Україні зброї, Європі необхідно збільшити масштаби виробництва боєприпасів та зброї для відновлення запасів.

Міністр оборони подякував країнам Заходу за підтримку Києва, завдяки якій Україна може "виконувати місію, заради якої створювалося НАТО", оскільки є "щитом Європи на сході від російської загрози".

"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни — це втрати життів, людські страждання. Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. Україна вже показала на полі бою, що перемога можлива, але нам потрібна допомога", — закликав країни-союзниці Резніков.

Нагадаємо, наприкінці квітня голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Швеція вступить до НАТО до липня 2023 року, оскільки більшість міністрів в Альянсі виступають "за".

Раніше 22 березня парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО. Єдиною проблемою на шляху країни до Альянсу може стати Туреччина, яка вважає, що зусиль шведської сторони на цій ниві недостатньо.