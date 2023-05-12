Робитимуть танки: Rheinmetall та "Укроборонпром" створили підприємство в Україні

Концерн з метою ремонту та виробництва танків прямо в Україні заснував спільне підприємство з українською державною компанією "Укроборонпром". Партнери розглядають можливість будівництва нового заводу.

Німецький концерн Rheinmetall створить спільно з "Укроборонпромом" підприємство в Україні з ремонту та виробництва танків, повідомляє видання Handelsblatt сьогодні, 12 травня.

Повідомляється, що це може бути зовсім новий завод, збудований з нуля.

"Rheinmetall ремонтуватиме і вироблятиме танки в Україні. Концерн заснував із цією метою спільне підприємство з українською державною компанією "Укроборонпром". Партнери розглядають можливість будівництва нового заводу", — повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 9 травня в Rheinmetall заявили, що мають намір виробляти танки, ППО та снаряди в Україні. Гендиректор компанії тоді наголосив, що ця допомога Україні розрахована на середньострокову та довгострокову перспективу можливості самостійно захиститися. Інвестиції у майбутні заводи надходитимуть від української держави.

Нагадаємо, видання Handelsblatt 5 травня повідомило, що Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для українських військ.

Також 15 березня генеральний директор Rheinmetall спростував свою заяву про постачання в Україну ППО Skynex.

Нагадаємо, 3 травня у Раді ЄС заявили, що Європейські країни-союзниці України погодили єдиний механізм закупівлі снарядів для українських військових.