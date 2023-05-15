В Азовському морі зафіксовано російський корабель з "Калібрами" на борту, – ВМС України

За даними Військово-морських сил, загальний залп складає 8 ракет "Калібр".

Військово-морські сили України фіксують в Азовському морі 3 кораблі, один з яких має на борту ракети "Калібр". Про це повідомляє пресслужба ВМС у фейсбуці.

Станом на 11 ранку 15 травня ВМС фіксують в Чорному морі 6 російських кораблів. Серед них немає носіїв "Калібрів". Проте в Азовському морі зафіксовано 3 кораблі, один з яких є носієм ракет "Калібр". Загальний залп — 8 боєприпасів. Також російські війська тримають у Середземному морі 6 військових кораблів і тільки один має 4 "Калібри".

Окрім цього українські Військово-морські сили фіксують прохід в Азовське море 19 суден через Керч-Єнікальську протоку, з них 2 прямували до Босфору. А до Чорного моря вийшло 31 судно, з них 6 рухались на Босфор.

Інфографіка по кораблям РФ в Азовському, Чорному та Середземного моря

У ВМС зазначають, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), бо вони вимикають систему автоматичної ідентифікації на звичайних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ писали, що у РФ заявили про скорий вступ у стрій трьох ракетних катерів з ракетами "Калібр".

Також відомо, що кожен з катерів проєкту "Каракурт" може нести на борту 8 ракет "Калібр".