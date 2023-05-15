Більше половини українців вважає, що Україна скоріше готова до наступу, — опитування (інфографіка)

На думку майже 70% учасників опитування, підтримка західних партнерів у підготовці українського контрнаступу є ключовим чинником. Приблизно стільки ж громадян відповіли, що підтримка є, але недостатня.

Україна скоріше готова до наступу, вважає більша частина учасників опитування, кожний шостий – що повністю готова. Про це свідчать результати дослідження, яке проводилося 13 травня компанією Active Group за допомогою онлайн-анкетування.

Учасникам дослідження було поставлено три питання:

Чи готова Україна до контрнаступу? Наскільки важливою є підтримка країн Заходу у підготовці України до контрнаступу? Чи є достатньою військова підтримка, яку країни Заходу надають Україні?

53,5% опитаних соціологами вважають, що Україна скоріше готова до контрнаступу, а ще 16,7% – що готова повністю. При цьому 13,1% вважають, що наша країна скоріше не готова до контрнаступної операції, а 2,2% — повністю не готова. Варто зазначити, що 14,5% респондентів важко відповісти на це питання.

Щодо третього питання, 68% опитаних заявили, що підтримка західних партнерів у підготовці українського контрнаступу є ключовою, а 28,1% вважають її скоріше важливою. На думку 1,4% респондентів, підтримка союзників у підготовці контрнаступальних дій скоріше не важлива, ще 0,6% назвали її зовсім не важливою. Близько 2% учасників опитування сказали, що важко відповісти на це запитання.

Примітно, що на питання про достатність військової підтримки західних партнерів нашої країни у березні 63,6% респондентів відповіли, що підтримка є, але вона недостатня. У квітні так вважали вже 71%, а у травні – 71,1% учасників опитування. Таким чином прихильників такої думки помітно побільшало.

Також за три місяці помітно знизилася кількість людей, які вибрали варіант відповіді, "підтримка недостатня" без уточнення, що вона є. Так, у березні про недостатність підтримки заявили 24,5%, у квітні – 14,9%, у травні – 8,6% респондентів. Водночас збільшилася кількість респондентів, які наголошують на тому, що військова підтримка Заходу нашої країни цілком достатня. У березні так вважали 6,4% опитаних, у квітні – 9,7%, у травні – 14,4%.

Репрезентативна вибірка за статтю, віком та регіоном складається з 600 анкет.

Нагадаємо, 14 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. За її словами, українські військові змогли захопити понад 10 ворожих позицій на південній та північній околицях Бахмута, також зачистили ліс поряд з Іванівським.

Цього ж дня Defense Express 14 травня на основі аналізу пакетів військової допомоги Україні, виділених Заходом, писало, що Збройні сили України готують контрнаступ проти російських окупантів на кількох ділянках.