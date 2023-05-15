"Навіть помирати вирушають однаково": Гіркін потролив Корнета через вибух з ним у Луганську

На думку терориста, російські колаборанти на окупованих територіях України постійно відправляються на "той" світ через свою передбачуваність.

Ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін не втримався і у сатиричній манері прокоментував надзвичайну пригоду, яка сталася з луганським колаборантом, главою так званого "МВД ЛНР" Ігорем Корнетом. Гіркін вважає, що той не зміг відправитися на той світ, як нормальний воїн. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

На думку Стрєлкова-Гіркіна, усілякі нещасні випадки з колаборантами трапляються через їхню передбачуваність і відчуття впевненості у своїй невразливості.

"Наскільки все-таки донецькі (і луганські) керівники "сурківського призову" передбачувані. Навіть помирати вирушають однаково – не на фронтах чи хоча б в автомашинах, а в ресторанах та барбер-шопах… Ось цілий генерал поліції, голова управління цілої воюючої республіки, прославлений та відзначений тощо. Той, хто має всі можливості хоч власний масажний кабінет, просто на роботі відкрити. Невже настільки відчуття своєї "невразливості" здолало, що не вживав елементарних заходів безпеки? При його можливостях?", — дивується Гіркін.

Нагадаємо, що 12 травня терорист Ігор Стрєлков зробив сумний прогноз щодо становища ЗС РФ в Україні. На його думку, контрнаступ ЗСУ ось-ось почнеться і вони дійдуть до кордонів з РФ і захоплять кілька населених пунктів.

Раніше Стрєлков-Гіркін зруйнував мрії Пригожина про Бахмут. На його думку, з Пригожина, як г*вна ліплять Наполеона, тому із цього нічого не виходить.