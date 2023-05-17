У РФ почали серійне виробництво авіаракет "Бронебійник": використовуватимуть проти України
Некерований боєприпас є розвитком радянської ракети С-8 з новою бойовою частиною та збільшеною дальністю з 2 до 6 км.
Російський концерн "Техмаш" почав серійне виробництво некерованих авіаракет "Бронебійник". Про це повідомляє "РІА Новини".
Як повідомили пропагандистам у концерні, новітню розробку будуть застосовувати під час війни проти України. Заявлена перевага ракети — потужніша бойова частина, яка має пробивати перешкоди й вибухати за ними.
У росЗМІ некеровану авіаракету називають боєприпасом "підвищеної могутності".
Що відомо про авіаракету "Бронебійник"?
Некеровану авіаційну ракету (НАР) розробив концерн "Сплав". Боєприпас розробили для штурмовиків Су-25, гелікоптерів Мі-8, а також інших гелікоптерів, які мають блоки для НАР.
Зазначається, що "Бронебійник" має дворежимний підривник, який можна запрограмувати на вибух перед перешкодою або після проникнення за перешкоду. Попередником для "Бронебійника" є радянська ракета С-8, яку також експлуатують в Україні. У РФ стверджують, що завдяки новій бойовій частині, ракета у 5-6 разів потужніша за наявні НАРи. Відомо, що дальність ракети — 6 км, що у 3 рази більше, ніж у базової С-8.
Нагадаємо, в українській армії зʼявились американські НАРи Zuni калібру 127-мм.
16 травня ЗМІ писали, що Україна вже застосовувала далекобійні ракети Storm Shadow проти російських цілей.