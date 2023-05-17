Українська армія отримала касетні артилерійські боєприпаси з Туреччини (фото)

Туреччина стала єдиною країною, яка погодилась постачати ЗСУ касетні боєприпаси. Їхня особливість в суббоєприпасах, які завдають додаткове ураження.

На озброєння в української армії помітили ще один тип боєприпасів — 155-мм снаряди від виробника MKE. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У мережі зʼявилось перше візуальне підтвердження постачання Україні боєприпасів турецького походження. ЗСУ отримали 155-мм снаряди M483A1. Їх виготовляє компанія MKE. Кількість боєприпасів, отримані Україною, є невідомою.

Приклад турецького касетного боєприпасу

М483А1 є боєприпасом касетного типу. Кожен снаряд має 64 суббоєприпаси М42 та 24 М46. Під час польоту вони вистрілюються й розлітаються та детонують на місцевості довкола удару. Це підвищує радіус ураження.

Про постачання Україні касетних боєприпасів писали аналітики Foreign Policy ще у січні. За їхніми даними, Туреччина стала єдиною країною, яка погодилась відправляти ЗСУ касетні боєприпаси. Законодавство Сполучених Штатів забороняє постачання касетних снарядів іншим країнам.

Нагадаємо, 17 травня в соцмережах показали застосування ЗСУ "Нони-С" зі 120-мм американськими мінами.

15 травня у Польщі заявили про наміри збільшити виробництво боєприпасів у 5 разів до 200 000 на рік.