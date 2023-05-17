У ЗРК Patriot "мінімальні пошкодження" після атаки РФ на Київ, — CNN

За інформацією журналістів, США направили інспекторів для перевірки системи Patriot після того, як у ЗСУ повідомили американську сторону про те, що комплекс, мабуть, отримав пошкодження.

Система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох представників американського керівництва.

США направили інспекторів для перевірки системи Patriot після того, як у ЗСУ повідомили американську сторону про те, що система, мабуть, зазнала пошкоджень.

Представники США зазначили, що сама установка у функціональному стані, і що радіолокаційний компонент Patriot – один із найважливіших у цьому ЗРК – не постраждав. Тобто навіть не доведеться забирати систему Patriot для ремонту.

Повна батарея Patriot включає шість основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка і ракети-перехоплювачі. Все це функціонує як єдина система, яка веде випущену ракету Patriot до цілі.

Поки невідомо, яка саме складова частина Patriot отримала пошкодження, а також — чи гіперзвуковою ракетою "Кинжал", чи її уламками.

Київ напередодні заявив, що вдалося перехопити шість російських "Кинджалів". Спікер Повітряних сил Юрі Ігнат зазначив, що американську систему Patriot не можна знищити ракетою "Кинжал".

За його словами, не варто турбуватися про долю "Патріота", бо технічно це комплексна система, в якій складові компоненти розташовуються на достатній відстані один від одного.

Нагадаємо, що в Міноборони прокоментували заяву РФ про "знищення" ЗРК Patriot. Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр зазначила, що росіяни не залишають спроби тиражувати міф про непереможність.

Також повідомлялося, що обстріл Києва 16 травня показав, що російська ядерна стратегія розсипалася вщент. Київ успішно перехоплює російські ракети. На думку Сергія Сумленного, засновника European Resilience Initiative Center, це означає лише те, що ймовірність успішних ядерних атак РФ надмірно завищена.