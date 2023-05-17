Рахунок йде на тисячі: у Повітряних Силах ЗСУ озвучили кількість ракет, випущених по Україні

За словами спікера Повітряних Сил ЗСУ, точну кількість ракет, якими Росія завдавала ударів по нашій країні, складно підрахувати з кількох причин.

За весь час повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила близько восьми тисяч ракет усіх типів. Про це 17 травня у коментарі NV розповів представник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Мова про тисячі. Думаю, що близько 8 тисяч ракет усіх типів", — відповів спікер на запитання журналіста про кількість ракет, випущених агресором по Україні.

Він зазначив, що кількість відстріляних по нашій території ракет складно підрахувати через те, що статистика різних джерел відрізняється.

"Хтось рахує крилаті ракети, хтось балістичні, ще хтось вносить (у підрахунки – ред.) С-300", — пояснив Ігнат і додав, що є ще авіаційні ракети (КАР), що керуються, такі, як Х -59 та Х-31.

"А зараз ворог став застосовувати 500-кілограмові керовані авіабомби, які фактично замінюють ракети на передній лінії, у прифронтових зонах", — додав речник ПС ЗСУ.

Крім того, за його словами, підрахунки ускладнилися тим, що в перші тижні повномасштабного вторгнення взагалі було важко встановити, де і що застосовувалося агресором проти нашої країни.

Водночас Ігнат озвучив узагальнені дані за період масованих ракетних обстрілів з 11 вересня 2022 по 9 березня 2023 року. За його інформацією, за цей час силами ППО було збито близько 750 крилатих ракет і 750 дронів-камікадзе, які Росія націлила на українську критичну інфраструктуру.

"Приблизно кількість однакова – що застосування, що збитки", – уточнив він.

Нагадаємо, 16 травня речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що питання роботи відеокамер на вулицях мають врегулювати військові адміністрації на місцях, оскільки вони показують росіянам роботу української ППО.

15 травня Юрій Ігнат висловився про переваги британської крилатої ракети Storm Shadow, яку нам передали союзники. За його словами, цю британську зброю можна порівняти із російськими крилатими ракетами Х-101, якими окупанти регулярно обстрілюють територію України.