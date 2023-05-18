Корвет "Меркурій" увійшов до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ: що відомо про новий корабель

Особливістю нового корвету є Інтегрована баштова щогла, на якій розміщений багатофункціональний радар "Заслон". Він працює в X та S діапазонах і дозволяє відстежувати понад 100 об'єктів.

У Росії на Балтійській військово-морській базі 15 травня пройшла церемонія прийняття на озброєння корвету "Меркурій" проєкту 20380 (тип "Стрегущий"), який увійде до складу Чорноморського флоту РФ. Втім, неясно, коли саме новий корабель приєднається до флотилії, оскільки кораблю ще потрібно потрапити в Чорне море через Босфор, яку Туреччина закрила для руху військових кораблів. Про це повідомило британське видання Naval News.

Корвет "Меркурій" був побудований на корабельні "Северная верфь" в Санкт-Петербурзі, що входить до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації. Кіль було закладено 20 лютого 2015 року. Корвет був спущений на воду 12 березня 2020, а наприкінці 2020 почалися ходові випробування.

11 травня цього року завод передав корабель Міністерству оборони Росії — це п'ятий корвет проєкту 20380, побудований компанією, і перший для Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Які нововведення має "Меркурій"

Корвет "Меркурій", він же колишній "Стрегущий", відноситься до модернізованої версії проєкту 20380. Стандартна водотоннажність корабля становить 1800 тонн, при повному навантаженні — 2220 тонн. Довжина корабля 104,5 метра ширина сягає 13 метрів, а максимальне осідання корабля 7,95 метра.

Ці показники суттєво не відрізняються від аналогічних кораблів інших держав. Наприклад, німецькі корвети типу Braunschweig мають повну водотоннажність 1840 тонн, китайські Type 056 — 1440 тонн, а найновіший американський корвет USS Tulsa має водотоннажність 3100 тонн.

Максимальна швидкість корвета — 27 вузлів (50 км на годину), дальність плавання 4000 миль.

Основним озброєнням корабля є протикорабельні ракети (ПКР) Х-35 ракетного комплексу "Уран", а також ракети "Калібр" та "Онікс". Також корабель оснащений зенітно-ракетним комплексом "Редут".

Ракетний комплекс "Уран"

Головним нововведенням корвету є Інтегрована баштова щогла IBMK. На ній розміщений багатофункціональний радар "Заслон" з вісьмома активними антенами AESA з плоскими панелями, що працюють у X та S діапазонах. Крім того, в IBMK розміщено частину антен системи радіоелектронної боротьби ТК-25-02, решту було перенесено на дах ангару.

IBMK і "Заслон" замінили РЛС S-діапазону "Фурке-2" з пасивною антеною, що обертається, яка встановлювалася на більш ранніх корветах. "Заслон" в порівнянні з "Фурке-2" дає значне збільшення можливості контролю повітряної обстановки завдяки використанню Х-діапазону з більш високою роздільною здатністю.

Багатофункціональний радар "Заслон"

Також значно збільшилася кількість об'єктів, що відстежуються, — до більш ніж 100, з можливістю одночасного наведення до 16 зенітних ракет системи "Редут" на різні цілі.

"Заслон" дозволяє повністю використовувати параметри системи "Редут", особливо у складних сценаріях оборони від загроз, що швидко наближаються на малій висоті з різних напрямків, а також у разі секторної оборони групи кораблів на великій відстані. Таким чином "Заслон" дозволив відмовитися від радарів "Монумент-А" та "Пуму", оскільки взяв на себе їх функції з ціле-вказівки та наведення артилерійського вогню.

Нагадаємо, 2023 року Росія планує поповнити свій Чорноморський флот трьома кораблями проєкту 22800 "Каракурт". За даними Defence Express, ці малі ракетні кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр" та мають вісім універсальних пускових шахт 3С14, які також використовуються для протикорабельної "Онікс".