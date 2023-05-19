"Холодноярівці" показали евакуацію розтрощених американських "Хамві" з поля бою (відео)

Легкі броньовані машини Humvee, які отримали критичні пошкодження, зможуть знову виконувати бойові завдання після ремонтних робіт.

Українські захисники евакуювали армійські позашляховики HMMWV, які зазнали суттєвих пошкоджень в боях із російськими загарбниками. У Telegram-каналі 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікували відповідне відео.

Бійці розповіли, що транспортні засоби американського виробництва отримали, як може здатися, на перший погляд, критичні пошкодження, але все ж їх можна відновити. Після відповідних ремонтних робіт техніку повернуть до підрозділів.

"300-ті" "Хамві" евакуюють у тил на ремонт", – йдеться у дописі.

Історія створення та трансформація бронеавтомобіля HMMWV

Американський легкий бронеавтомобіль HMMWV, відомий, як Humvee ("Хамві"), випускається компанією AM General. Прийнятий на озброєння у 1980-х роках. Вони можуть виконувати різні функції в залежності від комплектації. Деякі фахівці називають автомобілі HMMWV морально застарілими, оскільки участь у бойових діях у багатьох регіонах, нібито підтверджує їхню низьку прохідність, маневреність та бойові властивості. У жовтні 2020 року корпорація AM General представила новий варіант легкого броньованого колісного автомобіля Humvee. Він отримав найменування NXT 360. Транспортний засіб обладнали кузов типу пікап з містким відкритим вантажним відсіком. Броньоване скло на задній частині бойової машини замінено на бронеплити.

Нагадаємо, 9 травня бійці показали, як ЗСУ транспортують розбиту техніку поблизу Бахмута. На відео можна побачити, що зафіксовано підбиті БМП та бронеавтомобілі. Один із бійців, пояснив, що доводиться транспортувати цю техніку. Захисник звернувся до українців та закликав не забувати, якою ціною дається оборона України у боях з російськими загарбниками.

Також 4 травня у соцмережі показали перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113. На дорозі, яка веде на Бахмут, зафіксували й знищений бронеавтомобіль німецького виробництва Dingo ATF та МТ-ЛБ радянського виробництва.