Президент РФ в курсі: Путіну доповіли про ситуацію в Білгородській області, — росЗМІ

Прес-секретар російського диктатора вважає, що мета "диверсії" в РФ — відвернути увагу від Бахмутського спрямування.

Російський диктатор Володимир Путін поінформований про "спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" на територію Грайворонського округу Білгородської області. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Ведеться робота з видавлювання диверсантів з території РФ", — заявив він.

Як зазначив офіційний представник Кремля, мета "диверсії" полягає у відверненні уваги від Бахмута, який був нібито звільнений російськими військами наприкінці минулого тижня.

"Ми чудово розуміємо мету таких диверсій — відвернути увагу від бахмутського напряму, мінімізувати політичний ефект від втрати українською стороною Артемівська", — заявив Дмитро Пєсков.

Він уточнив, що Міноборони, ФСБ та прикордонна служба доповіли президентові про спробу прориву української диверсійної групи до Білгородської області.

Нагадаємо, що 22 травня надходили повідомлення про вибухи та перестрілку на кордоні України та Білгородської області. РосЗМІ стверджували, що був бій збройних сил РФ із нібито ДРГ біля села Дронівка.

Бійцям "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня вдалося просунутися на 10 кілометрів внаслідок вдалого рейду у Білгородській області.