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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

На тлі прориву РДК: у Білгородській області впав гелікоптер Мі-8, — росЗМІ (відео)

Фото: Facebook / ВМС ЗС України | РосЗМІ пишуть про катастрофу гелікоптера в Білгородській області

Спершу російські журналісти написали про те, що гелікоптер упав у районі Прохорівки. Проте рятувальники, які прибули на місце інциденту, нічого не виявили. За словами співробітників МНС, про нібито аварії вертольота їм повідомив підліток.

У селищі Прохорівка (Білгородська область, РФ) зазнав аварії вертоліт Мі-8. Про це у понеділок, 22 травня, повідомило росмедіа Readovka.

За даними росЗМІ, вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи в районі Прохорівки.

Офіційної інформації про падіння техніки поки що не надходило. Наразі силовики перевіряють інформацію про аварію. Однак, за попередніми даними, подія не пов'язана з так званим проникненням "української ДРГ", про яку сьогодні писали пропагандистські ЗМІ.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поки що ніяк не прокоментував інцидент з вертольотом. Також жодної інформації про падіння Мі-8 не опублікувала прес-служба ГУ МНС Росії у Білгородській області.

Однак деякі телеграм-канали опублікували відео, в якому вертоліт пролітає практично над дахами багатоповерхового будинку. Чи зафіксоване на відеокадрах повітряне судно, яке зазнало аварії, невідомо.

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Зауважимо, що місце ймовірного падіння гелікоптера розташоване приблизно за 100 км від кордону з Україною.

Прохорівка, де, за попередніми даними, зазнав катастрофи Мі-8, знаходиться поблизу кордону з Україною.

Своєю чергою медіа Baza повідомило про те, що інформація про катастрофу Мі-8 не відповідає дійсності.

"Рятувальники об'їхали три поля в районі передбачуваного місця падіння, але нічого не виявили. Про падіння гелікоптера в екстрені служби повідомив підліток — за його словами, він бачив, як падає вертоліт, який горить", — написало медіа.

Нагадаємо, 22 травня "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" провели рейд під Білгородом. Бійці зайшли углиб на 10 кілометрів

Також у понеділок, 22 травня, губернатор Білгородської області заявив, що регіон обстріляли 71 раз на добу.