За даними В'ячеслава Гладкова, більшість жителів Грайворонського району залишили свої населені пункти.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков зазначив, що багато жителів Грайворонського району вирішили залишити свої рідні населені пункти. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА "Новини".

"Завершуємо подомовий обхід зараз прикордонних сіл і самого Грайворона. Більшість населення покинула територію. У кого немає можливості — допомагаємо на своєму транспорті, у кого є можливість — залишає на особистому транспорті", — заявив він.

У своїй заяві губернатор висловив занепокоєння у зв'язку з цією ситуацією та зазначив, що масове виселення мешканців Грайворонського району є серйозним викликом для регіону.

Нагадаємо, В'ячеслав Гладков назвав ситуацію в Грайворонському окрузі регіону "вкрай напруженою". За його даними, в результаті диверсії поранено восьмеро людей.

Також за словами Андрія Юсова, громадяни РФ проводять операцію із захисту цивільного населення України. Зокрема, вони намагаються створити смугу безпеки, щоб захистити громадянських українців. У РФ офіційно заявляють, що на територію Грайворонського округу зайшла "ДРГ" ЗСУ.

Раніше в легіоні "Свобода Росії" заявили, що мають намір звільнити Російську Федерацію від путінського режиму та припинити злочинну війну.

Також бійці "Русского добровольческого корпуса" передали вітання Путіну з Бєлгородщини.