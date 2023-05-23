Тунгуска 2.0 для ЗС РФ: компанія "Ростех" заявила про доопрацювання ЗРГК "Панцир-СМ"

Розробники стверджують, що нова версія зенітної системи "Панцир-СМ" має бути більш ефективною проти безпілотників та ракет РСЗВ HIMARS.

Представники російської держкорпорації "Ростех" на виставці MILEX 2023 у Мінську заявили, що компанія завершує роботу над модифікованим зенітним ракетно-гарматним комплексом (ЗРГК) "Панцир-СМ-СВ", призначеним для сухопутних та повітряно-десантних військ. Очікується, що нова версія системи надійде до підрозділів ЗС РФ і в певному сенсі буде поверненням до концепції системи 2К22 "Тунгуска", від якої вона походить. Про це повідомляє польське видання Defence 24.

"Роботи з розробки модифікації зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-СМ-СВ" на гусеничному шасі для сухопутних військ знаходяться на завершальному етапі випробувань", — сказали у держкорпорації.

Розробники стверджують, що нова версія "Панцир-СМ" доопрацьована з урахуванням досвіду бойових дій в Україні і має бути більш ефективною проти цілей, які завдають російським сухопутним військам найбільших проблем, а саме безпілотних літальних апаратів, крилатих боєприпасів та керованих артилерійських ракет, таких як GMLRS системи HIMARS.

Також повідомляється, що новий ЗРГК буде оснащений новою станцією радіолокації з електронним скануванням і можливістю використання нових керованих ракет з більшою дальністю та ефективністю.

ЗРПК "Тунгуска"

ЗРПК "Панцир-СМ"

Тим часом комплекс, як і раніше, здатний відстежувати обмежену кількість цілей і наводити ракети одночасно на три з них, що обумовлено характером системи наведення. Оглядачі зазначають, що ракета "Панциря" постійно дистанційно керується пусковими установками, поки не вразить ціль, що обмежує кутову зону одночасних цілей, які повинні знаходитися в полі зору радара і радіолінії.

Щодо ефективності російського ЗРГК, то польські експерти стверджують, що теоретично новий радар здатний виявляти повітряні та знищувати цілі на дистанції до 20 км. Однак насправді попередні зразки комплексу "Панцир" могли вражати цілі на відстані до 10 км.

На озброєнні комплексу перебувають 12 зенітних ракет з командним наведенням, а на дальностях до 4 км по цілях ведеться вогонь з чотирьох автоматичних гармат калібру 30 мм. При цьому все озброєння розташоване з боків башти, на якій змонтовані дві радіолокаційні станції, оптико-електронна система наведення, IFF і система управління.

Раніше повідомлялося, що компанія "Ростех" завершила розробку зенітного ракетного комплексу "Птицелов" для повітряно-десантних військ РФ. Як повідомили росЗМІ, ЗРК створено на базі бронемашини БМП-3 і наразі відбувається випробування.