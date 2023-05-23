Епіфаній освятив 12 ікон, які написані на бронеплитах з фронту (фото, відео)

Захисне озброєння українських захисників побувало на війні, отримало пошкодження та було використано митцями для живопису.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, які написані на бронеплитах від бронежилетів бійців ЗСУ. Подія відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це 23 травня повідомив "Укрінформ".

Олександр Ковальчук, співзасновник благодійного фонду "Україна для героїв", розповів, що освячення відбулося в рамках реалізації проєкту "Духовна звитяга" від "АртАрмор". Це перша серія плит з передової. На деяких з них фахівців створили живопис.

Також відбулося й створення серії ікон. На бронеплитах фактично можна побачити заклик до об'єднання людей, Збройних сил, віри в Бога та перемогу.

"Люди отримали можливість дізнатися більшу про це", – пояснив він.

Освячені ікони мають намір наступного тижня відправити до США, де організують молитовні сніданки. На цих заходах усі охочі зможуть надати донати на нові засоби захисту для військових України.

Ковальчук додав, що у майбутньому планується створювати нові такі колекції, які презентуватимуть за кордоном. Фахівці мають намір й створити колекцію з 27 ікон, які будуть представляти кожну область, і окремо три міста – Київ, Севастополь, Сімферополь.

Проєкт "Духовна звитяга"

Проєкт "Духовна звитяга" – це 12 ікон, які були написані на бронеплитах від бронежилетів. Захисне озброєння побувало на фронту російсько-української війни. Бронеплити отримали пошкоджені, але стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.

Нагадаємо, 7 січня 2023 року Епіфаній провів історичну службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Він нагадав, що Україну підтримує весь світ у її боротьбі проти російських загарбників. Предстоятель ПЦУ навів провів паралелі між історією Різдва в християнстві та повномасштабною війною Росії проти України.