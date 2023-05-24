На фронті загинув прозаїк та ексбоєць полку "Азов" Ігор Мисяк (фото)

У березні захисник приїжджав у відпустку, а в вже з квітня, коли відправився на фронт, перестав виходити на зв'язок, розповів редактор видавничих проєктів "Темпора" Артем Скорина.

Ігор Мисяк, поет та прозаїк, загинув, захищаючи Україну. Про це повідомило видавництво "Темпора" у Facebook.

Він був автором відомої книги "Завод". У видавництві не приховували біль від втрати 29-річного письменника.

"Нема слів, щоб виразити співчуття всім, хто знав цю чудову людину", – йдеться у дописі.

Друзі та колеги висловили співчуття та ділилися спогадами про Мисяка. Редактор видавничих проєктів "Темпора" Артем Скорина у Facebook зазначив, що разом з Ігорем у нього були плани щодо презентації нових робіт. У березні Мисяк приїжджав у відпустку, а в вже з квітня, коли відправився на фронт, перестав виходити на зв'язок.

"Він загинув, захищаючи нас від нелюдів, які називають себе росіянами… Нема слів, щоб виразити свою ненависть до цієї недокраїни", – зазначив Артем у дописі.

Біографія Ігоря Мисяка

Народився Ігор Мисяк на Львівщині 16 червня 1993 року. Він брав участь у протестах проти режиму Віктора Януковича та був учасником Революції Гідності. Проходив службу в полку "Азов" з осені 2014 року до літа 2015 року. На початку березня 2022 року, у розпал масштабного російського вторгнення, він долучився до лав підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ. Також служив український захисник у 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Брав участь у звільненні Херсонщини від російських загарбників, а згодом на Бахмутському напрямку.

У листопаді 2022 року відбулася презентація його дебютної книги "Завод". Видання було присвячено загиблому побратиму.

Нагадаємо, 22 травня у Бердичівській міськраді повідомили, що на Луганщині у боях із російськими загарбниками смертельні поранення отримав музикознавець Іван Кузьмінський. Він був режисером дитячого телеканалу "Малятко TV".