ДРГ на Бєлгородщині змогли за день зайняти більше, ніж "Вагнер" за рік у Бахмуті, — аналітик

Західні військові експерти вважають, що Росія не має достатньої обороноздатності, оскільки практично всі її боєздатні сили зосереджені в Україні. Для підготовки до відбиття подальших нападів РФ доведеться вивести з України від 50 до 60 тисяч солдатів.

Військовий фахівець Томас Тейнер розповів, що Легіон "Свобода Росії" зміг за один день захопити більше території, ніж найманці "Вагнера" за рік у Бахмуті. Про це пише німецьке видання Bild.

Так, військові аналітики Заходу розглядають проникнення диверсійної групи до Бєлгородської області як доказ того, що російська лінія оборони є вразливою.

Томас Тейнер, італійський військовий експерт, заявив в інтерв'ю німецьким журналістам, що зараз "Росія не має жодної здатності до оборони, оскільки всі її військові сили зайняті в Україні".

"Між українським кордоном та Москвою немає жодної дивізії, жодної бригади, за винятком кількох місцевих частин та прикордонників — нічого не залишилося. Українці, звичайно ж, це помітили", — розповів Тейнер.

Експерт також зазначив, що в першу годину після початку диверсійного нападу добровольці практично не зіткнулися з опором.

Карло Масала, професор Мюнхенського університету та спеціаліст з питань бундесверу, своєю чергою заявив ЗМІ, що рейд у Бєлгородську область є "ще одним доказом слабкості Путіна та його нездатності вести цю війну". Він наголосив, що просування невеликих, але частково механізованих військ у прикордонний регіон свідчить про погану безпеку російського кордону.

Тейнер вважає, що диверсійні напади з української території продовжуватимуться й у майбутньому. Він вважає, що для підготовки до відображення подальших нападів Росії буде потрібно виведення з України від 50 до 60 тисяч військовослужбовців з огляду на довжину кордону між Росією та Україною, що становить близько 800 кілометрів.

Експерт зазначає, що Кремль опинився у вкрай непривабливому становищі.

"Спочатку із грандіозним планом захопити Київ за три дні вони тепер дійшли до того, що не можуть захистити регіональні центри, такі як Бєлгород. Це повна катастрофа для Путіна", — резюмував Тейнер.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня росЗМІ повідомляли, що російські прикордонники запобігли спробі прориву ДРГ у районі села Богун-Городок. Населений пункт розташований за 35 км від Козинки.