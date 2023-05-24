Даними обмінюються, але зброю не дають: у ГУР розповіли про співпрацю з РДК та ЛСР

За словами представника розвідки Андрія Черняка, на територію Білгородської області зайшли повстанці. Українське військове керівництво з ними спілкується, ділиться певною інформацією, і "можна сказати, навіть співпрацює".

Українські військові обмінюються розвідданими з "Російським добровольчим корпусом" та легіоном "Свобода Росії" у Білгородській області. І водночас не надають безпосередньої допомоги озброєній групі росіян. Про це повідомляє The Financial Times.

Автори публікації повідомили, що " праворадикальні воєнізовані формування ", які здійснили вилазку у Білгородській області, були на тактичних транспортних засобах американського виробництва. Що багато в чому викликало припущення, що згадані озброєні особи якось пов'язані з Україною. Хоча Київ офіційно заявляє, що не має відношення до того, що відбувається на російській території.

Але один із офіційних представників керівництва української армії все ж таки визнав зв'язок збройної групи з Києвом.

Денис Нікітін, керівник РДК, повідомив, що у них були як мінімум два броньовані автомобілі M1224 MaxxPro і кілька Humvee. Без уточнень, як бронетехніка могла опинитися у розпорядженні РДК.

Бронемобілі тих самих марок Вашингтон офіційно передав Україні у пакеті допомоги на 37 млрд доларів.

Сполучені Штати, у свою чергу, вкотре заявили, що не заохочують і не дають дозволу Києву на застосування своєї техніки та зброї на території РФ.

У Вашингтоні з недовірою поставилися до інформації про те, що техніка виробництва США потрапила на територію РФ, сказав один із представників американського керівництва.

Прес-секретар Державного департаменту Метью Міллер заявив, що вибір, як саме проводити військові операції, залишається за Києвом, і що все ж таки США проти атак на території Росії.

Підтвердження зв'язку РДК та ЗСУ

Проте напередодні, 23 травня, з'явилися підтвердження якоїсь співпраці українських військових із РДК. Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Черняк заявив: "Звичайно, ми з ними спілкуємось. Звичайно, ми ділимося певною інформацією. Можна сказати, навіть співпрацюємо".

Але при цьому він наголосив, що ЗСУ не має прямого відношення до подій у Білгородській області, і що це ініціатива виключно росіян.

"Це повстанці", — пояснив Черняк, додавши, що Україна також не постачала їм бронетехніку, т.я. всі західні озброєння — під суворим обліком.

Президент також спростовує передачу бронетехніки озброєним росіянам.

Нагадаємо, що РФ імітувала кадри з "розбитою" технікою РДК та ЛСР. У соцмережах опубліковано знімки одного з "Хамві", як стверджується у Білгородській області. Але слідів від шин на ґрунті не видно, ще один броньовик знаходиться в траншеї, але ґрунт перед ним не зрушений.

Також повідомлялося, що представники РДК спростував заяви російського Міноборони про знищення групи у районі Бєлгорода.