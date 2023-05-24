ВООЗ засудила російську агресію: ухвалено резолюцію

Москва запропонувала свій проект резолюції про визнання надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я в Україні без згадування своєї ролі у війні, яку було відкинуто.

У середу, 24 травня, асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, яка засуджує агресію Росії проти України, зокрема напади на медичні установи. Про це повідомляє Reuters.

Документ був ухвалений 80 голосами проти 9 при 52, що утрималися, та 36 відсутніх державах-членах ВООЗ.

Агентство зазначає, що проєкт ухваленої резолюції був запропонований країнами Заходу на щорічних зборах ООН та закликав до оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Москва, своєю чергою, представила зустрічну пропозицію щодо визнання надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я в Україні, але не згадала про свою роль у війні.

Ця пропозиція була відхилена 62 голосами проти 13. 61 країна утрималась, 41 була відсутня.

Після голосування представник Росії заявив асамблеї, що не проти роботи ВООЗ в Україні, а проти "політизації" організації.

Нагадаємо, 17 травня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що російські війська завдали удару по лікарні у місті Берислав. За даними ОВА, окупанти влучили в реанімаційне відділення медустанови.

29 січня під обстріл потрапила Херсонська клінічна лікарня. Внаслідок ворожої атаки в будівлі вибиті вікна та пошкоджені стелі, поранення отримала медсестра.