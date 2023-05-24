Озброєння для F-16: голова ВПС Німеччини розповів, чим може допомогти коаліції винищувачів

Незважаючи на те, що Бундесвер не має винищувачів F-16, голова ВПС Німеччини Інго Герхартц зазначив, що озброєння з німецьких винищувачів Eurofighter можна поставляти для використання на F-16.

Головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхартц повідомив, що Берлін може приєднатися до "коаліції винищувачів" для України, хоч Бундесвер не володіє потрібними Києву винищувачами F-16. Про це він повідомив в інтерв'ю Tagesspiegel.

"Країни, які не мають F-16, можуть надати тут підтримку швидше на периферії, наприклад, інфраструктурою або навчанням", – зазначив головнокомандувач ВПС.

За його словами, озброєння одного з німецьких винищувачів Eurofighter може без проблем передати для використання на F-16.

Герхартц зазначив, що основне рішення про можливу участь Німеччини в "коаліції винищувачів" та її обсяг допомоги буде залежати від рішень німецьких політиків.

"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", – наголосив він.

Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візитів до інших країн ведуться роботи щодо створення коаліції винищувачів для українських Повітряних сил.

15 травня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів переговори з президентом України, де заявив, що процес постачання військової авіації – це "непросте завдання".

Також 17 травня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не планує брати участь в обговоренні створення коаліції для постачання західних винищувачів до України. Він вважає, що інші країни можуть взяти на себе цю роль, якщо вважають за необхідне.