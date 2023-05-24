Міна впала у ста метрах: військкори потрапили під обстріл у Козинці на Бєлгородщині (відео)

За словами російських журналістів, було чутно два влучання. Інцидент стався поряд з КПП "Грайворон", яке 22 травня захопили бійці РДК та ЛСР.

24 травня поблизу контрольно-пропускного пункту "Грайворон" у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи. В цей момент там працювали російські журналісти. Про інцидент повідомили у соцмережах "РИА Новости".

Кореспондент ЗМІ передав, що ніхто не постраждав.

За словами військкора Readovka Ярослава Воробйова, журналісти потрапили під мінометний обстріл.

Він розповів, що було два влучання на КПП у селі Козинка.

"Там, окрім Readovka, також були кореспонденти з інших ЗМІ. Подробиці з'ясовуються", — йдеться у пості.

Пізніше медіа опублікувало кадри, зняті військкором під час обстрілу.

У ЗМІ звинуватили Збройні сили України в начебто прицільному ударі по журналістах.

"Усі члени знімальних команд, які потрапили під обстріл у Бєлгородській області, живі й зараз перебувають у безпеці. Прильоти припали прямо на КПП у Козинці — їх було два", — написали в телеграм-каналі.

Також під в момент атаки у Козинці перебувала знімальна група медіа "Известия".

Однак вони звинуватили у обстрілі КПП не ЗСУ, а "націоналістів". Ймовірно, йдеться про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", що зайшли у Бєлгородську область 22 травня.

За даними SHOT, чия знімальна група також потрапила під обстріл, на відстані приблизно ста метрів від журналістів впала міна.

У медіа припустили, що вона була калібру 120 мм.

Нагадаємо, розслідувачі 7х7 з’ясували, що кордони у Бєлгородській області з вересня минулого року охороняють строковики РФ.

Голова Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про ліквідацію прориву нібито українських бійців у Бєлгородську область. За його словами, "залишки націоналістів" були відкинуті на територію України.