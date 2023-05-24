Новий спосіб вербування: військовим РФ обіцяють дільниці "віджатих" в українців земель, — ЦНС

За інформацією представників ЦНС, багато фермерських господарств, залишені власниками на окупованих РФ територіях, переходять під кураторство підставних осіб, контрольованих місцевими гауляйтерами.

Щоб росіяни активніше йшли до лав армії РФ, щоб воювати проти України, їм обіцяють видавати ділянки землі, залишені власниками на окупованих територіях. Про це у середу, 24 травня, повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією представників ЦНС, влада окупаційних адміністрацій прагне активно "націоналізувати" фермерські угіддя на окупованих територіях, тимчасово залишені власниками, віджимаючи таким чином в українців їхню приватну власність.

"Віджаті" таким чином окремі ділянки землі обіцяють роздавати російським військовим як винагороду за участь у війні проти України.

У Центрі національного опору зазначили, що багато колишніх фермерських господарств на окупованих РФ територіях зараз перейшли під кураторство підставних осіб, які контролюють місцеві гауляйтери. Як приклад у ЦНС навели ситуацію з фермерськими господарствами у Херсонській області, які перейшли одному з людей місцевого колаборанта Володимира Сальдо.

"Центр національного спротиву нагадує всім колаборантам, що ваші імена та прізвища вже давно є у нашого підпілля. І ті, хто зрадив і зараз дерибанить землю на догоду окупантам – відповідатимуть", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито прибув на окуповану частину Запорізької області, де "відвідав з інспекцією" один з командних пунктів ЗС РФ.

Також нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Міністерство оборони РФ прагне залучити ще 415 тисяч контрактних військових за рік. Більшість з них служитиме в резерві, а 150 тисяч поповнять неукомплектовані поділи або сформують нові.