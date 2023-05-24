Знищують росіян в бетонних укриттях: 30 бригада показала, як штурмує позиції РФ (відео)

Піхотинці та танкісти Збройних сил України беруть участь у ближньому бою та "викурюють" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах та окопах.

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищують під час наступальних дій міцні опорні пункти російських військ. Відео боїв підрозділу опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

У ролику можна побачити, що українські захисники використовують важку техніку, коли підходять до позицій ворога. Згодом піхотинці беруть участь у ближньому бою та "викурюють" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах та окопах.

"Злагоджені та ефективні дії різних підрозділів (піхота, аеророзвідка, танки, артилерія) дали відмінний результат", – пояснили у княжій бригаді.

Загарбники також використовують для укриття підірвані мости. Окупантів такі схованки не рятують.

Не залишилися й без роботи танки "тридцятки". Російські загарбники були ліквідовані завдяки професійним діям екіпажів важкої броньованої техніки.

"Зразковий бій 30 ОМБр: окупантів розбито!", – йдеться у дописі.

Участь 30-ої бригади у війні з Росією

Бійці 30-ої бригади ЗСУ з самих початків нападу Росії на Україну захищають державу від російських загарбників. Під час війни на сході України бригада у 2014 році вела важкі бої в Секторі "Д". Поблизу Савур-Могил тривали найважчі бої.

Після вторгнення військ РФ у лютому минулого року підрозділ успішно виконує бойові завдання на різних напрямках. У травні 2022 року 30-а бригада імені князя Костянтина Острозького завдала значних ударів по позиціях приблизно десяток військових почали хаотично бігати в приватному секторі, а також знищила склад боєприпасів ЗС РФ.

Нагадаємо, 24 травня Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України показало, що бійці застосовують під час наступу самохідну реактивну установку УР-77 "Метеорит", яка призначена для розмінування. Ця техніка дозволяє знищити не тільки небезпечні протитанкові міни, але й протипіхотні міни.