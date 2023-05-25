"Пріоритети незмінні": у Зеленського розповіли, чого потребує Україна, окрім F-16

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Києву сьогодні необхідна артилерія, системи РСЗВ, а також ремонт вже наявної техніки та вступ до НАТО.

Головними пріоритетами для оборони України після зеленого світла F-16 стануть далекобійні ракети, артилерія та системи РЗСВ. Про це у четвер, 25 травня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

На думку Подоляка, крім американських винищувачів, Україна потребує ще багато додаткового озброєння та дій від країн-союзників.

"Які основні пріоритети України після зеленого світла по F-16 — це питання лунає в останні дні… Пріоритети незмінні. Далекобійні ракети. Артилерія та системи РЗСВ. Навчання військових. Ремонт техніки. Снарядна логістика. Повернення територій. Вступ до НАТО. Потім все інше, включаючи пропущені букерівські книги", — написав він.

Постачання F-16 в Україну: зелене світло

21 травня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові підтримати процес навчання пілотів Збройних сил України використанню винищувачів F-16, але поки незрозуміло, чи ці літаки будуть відправлені.

У той же день президент Володимир Зеленський пообіцяв швидкі поставки американських винищувачів F-16 в Україну, проте не уточнив, які країни і скільки літаків постачатимуть.

22 травня міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що винищувачі-бомбардувальники F-16 після постачання Києву Заходом стануть частиною українських ВПС і базуватимуться на території України.