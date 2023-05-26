Прокурори заарештували літак, перешкодивши окупантам створити "авіакомпанію" у Маріуполі (фото)

Власнику повітряного судна, вартістю 20 мільйонів гривень, повідомили про підозру та оголосили у розшук. Також оголошено конкурс на право експлуатації літака.

Суд заарештував АН-140-100, вартістю 20 мільйонів гривень, що належить директору підприємства цивільної авіації, який він хотів передати росіянам в окупований Маріуполь з метою створення там "авіакомпанії". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"З ініціативи прокурорів Донецької обласної прокуратури суд заарештував повітряне судно, що належить директору підприємства цивільної авіації. Наразі літак моделі АН-140-100, 2004 року випуску, вартістю понад 20 мільйонів гривень, передано до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів – ред.)", – йдеться у публікації.

В ОГП зазначають, що за даними слідства, у травні 2022 року директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на наданні послуг цивільної авіації, вирішив налагодити авіабізнес на тимчасово захоплених територіях України.

З цією метою чоловік запропонував так званому голові окупаційної адміністрації Маріуполя створити "авіакомпанію" для здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

При цьому підозрюваний пообіцяв надати у користування власний літак, який на той час перебував на підконтрольній Україні території. Проте фактично передати літак росіянам не зміг.

Чоловіку повідомили про підозру у підготовці до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України) та оголосили його у розшук.

Щодо долі літака, працівники АРМА провели його огляд та оголосили конкурс, переможець якого отримає право експлуатувати повітряне судно.

Нагадаємо, 25 травня Служба безпеки України повідомила про викриття колаборанта, який "зливав" позиції захисників Маріуполя. Наступні десять років він проведе за ґратами.

Цього ж дня стало відомо, що співробітники спецслужби змогли викрити російського агента, який планував підірвати залізничну колію в районі Авдіївки на Донеччині.