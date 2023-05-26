Обстріли півдня України: ворог вдарив по мирних будинках та сільськогосподарських об'єктах, — Гуменюк

Противник також активно завдає ударів по морських транспортних шляхах у лимані і дає зрозуміти, що переміщення суден у рамках зернової угоди є небезпечним.

Населені пункти в Херсонській області 26 травня зазнали повітряної атаки противника із застосуванням безпілотників. Як заявила в ефірі телемарафону голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, під удар потрапила громадянська інфраструктура, через що на деяких об'єктах виникла пожежа.

За словами Гуменюк, атака обійшлася без застосування крилатих ракет, які зазвичай ворог запускає з кораблів Чорноморського флоту та авіації.

"Порівняно з іншими днями, у нас було менше обстрілів, але вони були більш розосереджені. Зокрема, ворог продовжує активність на дніпровсько-бузькому напрямку, там де по лиману проходять морські транспортні шляхи", — сказала Гуменюк.

Така активність пов'язана з тим, що росіяни намагаються дати зрозуміти, що переміщення суден у рамках зернової угоди є небезпечним. Вона уточнила, що противники у цьому напрямку здійснили три атаки, зокрема по Очакавській громаді Миколаївської області, але на щастя обійшлося без жертв.

"Ворог намагається проявити свою активність максимально для того, щоб не було розуміння, що це безпечно і можна відкривати там зерновий коридор", — зазначила Гуменюк.

Також вона розповіла, що прильоти були на правому березі Дніпра. Ворог "класично" вдарив по будинках мирних громадян та інфраструктури — обстріляли елеватор біля Золотої Балки.

"Ворог знає, що це аграрний регіон, який активно відроджується, незважаючи на те, що дуже багато полів ще заміновано. Люди незламно продовжують працювати, а ворог продовжує бити по мирній інфраструктурі — понад 20 снарядів прилетіло по сільськогосподарській інфраструктурі", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, представник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 26 травня заявив, що після нічних атак по Дніпру в місті пошкоджено приватні будинки, заправку та два підприємства. За його словами, українська система ППО збила над Дніпропетровською областю п'ять крилатих ракет і стільки ж дронів Shahed.