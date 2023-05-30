Щоб зрозуміти, чому РФ б'є по Києву, треба переглянути Telegram-канали пропагандистів, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, росіяни бісться через невдачі на фронті та прагнуть помсти, яка їм потрібна не лише для відплати, а й для внутрішнього російського споживача.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для розуміння причин ударів Росії по Києву необхідно "взяти волю в кулак" і переглянути російські пропагандистські ресурси: Telegram-канали та передачі Ольги Скабєєвої та Володимира Соловйова. Про це він сказав 30 травня в ефірі національного телемарафону.

Ігнат переконаний, що це допоможе зрозуміти, "чому ворог так біситься".

"У них злість прямо з вух тече. Вони хочуть помсти", — зазначив Ігнат.

За словами спікера ПС ЗСУ, очевидно, що російські сили, завдаючи ракетних і безпілотних ударів по Україні, зокрема по столиці, мстять за свої невдачі.

Однак Ігнат зазначає, що помста їм необхідна не тільки для відплати, але й для внутрішнього російського споживача.

"Вони не мають успіхів, їхні війська на східних напрямках, зокрема Бахмутському, були значно підірвані. Ми бачимо, що наступальні дії противника припинені, тому їм потрібно передати щось своїм людям", — пояснив він.

За словами Ігната, російська сторона намагається посіяти паніку, тиснути на Україну, щоб змусити її піти на компроміси, проте це неможливо, резюмував Ігнат.

Нічна атака на Київ та область 30 травня

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі на 30 травня 2023 року з 23:30 до 04:30 ранку російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА із 31.

Як уже повідомлялося, внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed, які запустили у бік Києва в ніч проти 30 травня ЗС РФ, у столиці почалися пожежі.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження будинків, авто та різних приміщень. Постраждалі громадяни почали писати заяви про пошкодження майна поліції.

За останніми даними Нацполіції, у місті й області внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.