У ДПСУ спростували чутки про заборону на виїзд за кордон для 17-річних парубків (відео)

Відповідно до законодавства України, як зазначив заступник голови західного управління ДПСУ Ігор Матвійчук, обмеження передбачені для категорії громадян віком від 18 до 60 років, проте є винятки.

У Державній прикордонній службі України заявили, що немає жодних обмежень для виїзду за кордон чоловіків, які не досягли 18-річного віку. Зокрема йдеться про 17-річних хлопців. Про це повідомляє пресслужба відомства 30 травня.

В українському законодавстві немає жодних обмежень та заборон на пересування для чоловіків, які не досягли повноліття. Навіть в умовах воєнного стану, як зазначив заступник голови західного управління ДПСУ Ігор Матвійчук.

"Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України, чоловіки з 16 років можуть вільно перетинати державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Обмеження на виїзд за межі України в умовах воєнного стану мають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, але й тут бувають деякі винятки.

Прикордонники спростували інформацію, яка в останні кілька днів поширювалася у ЗМІ та соціальних мережах про те, що юнаки, які практично досягли 18-річного віку, не можуть перетнути кордон з Україною.

"Правила військового обліку не стосуються правил перетину держкордону. Можливого, правилами військового обліку і передбачені такі обмеження. Але водночас чинними постановами обмеження стосуються виключно чоловіків 18-60 років", — продовжили у ДПСУ.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що чоловіків, які незаконно виїхали з України, каратимуть. За словами міністра Ігоря Клименка, зараз не передбачено жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон, але розробляється закон, який це врегулюватиме.