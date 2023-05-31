Два тижні тортур: на Херсонщині знайшли тіло закатованого окупантами місцевого жителя

За попередніми даними слідчих, незаконно затриманого місцевого жителя жорстоко катували, перш ніж він помер. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

У середу, 31 травня, в Херсонській області було виявлено тіло чоловіка зі слідами численних тортур, убитого російськими окупантами. Про це повідомляє офіційна пресслужба Офісу генерального прокурора.

За інформацією відомства, знайдене тіло ідентифікували як місцевого жителя, якого навесні минулого року під час окупації Херсонської області незаконно затримали та утримували у підвальному приміщенні однієї з будівель, яку облаштували для ув'язнення людей та застосування до них катувань.

"При поверхневому огляді виявлено ознаки численних пошкоджень, серед яких – переламані ребра. За попередніми даними, протягом двох тижнів до нього застосовувалися тортури, які спричинили смерть", — зазначають у прокуратурі.

Знайдене тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. За фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), проводиться розслідування.

Катування місцевих жителів у Херсонській області

Минулого року після звільнення Херсонської області з-під російської окупації, громадськість була шокована тим, скільки тортур російські військові застосовували по відношенню до мешканців захоплених міста та області. У листопаді 2022 року стало відомо, що російські військові використали в'язницю для неповнолітніх у захопленому Херсоні для тортур над затриманими людьми.

Також наприкінці листопада минулого року почало з'являтися все більше повідомлень про тортури з боку російських солдатів. На той момент у Херсоні було виявлено 5 приміщень для тортур та ще 4 у Херсонській області. Українців там тримали під замком, били, катували струмом, допитували та загрожували смертю.