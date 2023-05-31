"Шанс на міцний мир": Макрон вважає, що Захід має допомогти Україні у контрнаступі

Найближчі декілька місяців, як зазначив президент Франції, можуть стати вирішальними, тож союзники зобов'язані надати ЗСУ засоби для ефективності.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що майбутній контрнаступ українських військ може дати шанс усьому світу на міцний мир. Про це повідомляє видання The Guardian 31 травня.

За його словами, у тому випадку, якщо Збройні сили України досягнуть значного успіху під час активних бойових дій, це допоможе в майбутньому встановити міцний мир із Російською Федерацією.

"Сьогодні ми маємо допомогти Україні всіма засобами для проведення ефективного контрнаступу. Це те, чим ми зараз займаємося. Ми маємо активізувати наші зусилля, тому що те, що відбудеться протягом найближчих кількох місяців, дає шанс навіть на міцний мир", — йдеться у повідомленні.

Еммануель Макрон також вважає, що російська агресія щодо України дала "поштовх" для НАТО і змусила прокинутися. Тепер країни Європейського Союзу мають набувати нових можливостей для того, щоб "завдавати глибоких ударів". Саме від Європи, продовжує президент Франції, залежить те, чи зможуть вони себе захистити у разі можливої війни.

"Європейська опора в рамках НАТО просто необхідна. Це єдиний спосіб бути надійними в довгостроковій перспективі. І ми повинні побудувати простір, який дозволить нам мирно, без жодної наївності, співіснувати з Росією завтрашнього дня", — підсумував Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що Еммануель Макрон передрік для Росії майбутнє васала Китаю. За його словами, агресивні дії Кремля призвели не лише до розширення НАТО на схід, а й до втрати критично важливих для країни морських ресурсів.

20 квітня ЗМІ повідомляли, що мирний план Макрону з Китаєм може розколоти Захід. Деякі європейські політики не знають, чи можна довіряти Пекіну після заяв про "безмежну дружбу" з Москвою.