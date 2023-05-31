У Мелітополі нова хвиля терору: окупанти продовжують викрадати цивільних, — мер

За словами міського голови Івана Федорова, лише у травні росіяни викрали та утримують досі щонайменше десять мирних мешканців Мелітополя, серед яких і журналістка Ірина Левченко разом із чоловіком Олександром.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники продовжують викрадати громадян у пошуках "терористів" і партизанів. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"У Мелітополі нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. Окупанти як вогню бояться опору на ТОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.), тому все більше "пробивають дно", шукаючи терористів та партизанів серед цивільних жителів", – йдеться у публікації.

За словами Федорова, лише у травні загарбники викрали і утримують досі щонайменше десять мирних мешканців Мелітополя. Серед них – журналістка Ірина Левченко та її чоловік Олександр.

"Викрадення цивільних, їх утримання незаконними силовими структурами, тортури, щоб змусити зізнатися у неіснуючих злочинах, депортація – за ці злочини Росія має відповідати перед міжнародною спільнотою", – наголосив міський голова.

За інформацією Центру національного спротиву, опублікованою 31 травня, російські загарбники привезли на територію тимчасово окупованої Запорізької області співробітників ОМОН із Дагестану. Їх хочуть використати, щоб зупинити партизанський рух на території області та, найімовірніше, вони вже розпочали роботу.

30 травня Федоров повідомляв, що в окупованому ЗС РФ Мелітополі пролунала серія вибухів. Чиновник з окупаційної адміністрації Мелітополя Володимир Рогов написав, що українські військові нібито хотіли вдарити ракетами по місту, проте ППО РФ "відпрацювала" по ракетах, що летіли.